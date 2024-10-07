اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2024 - 06:32

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات