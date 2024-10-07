مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 00:18

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية

منذ 24 mins 6 October، 2024
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