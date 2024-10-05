جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 38 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 14:06

جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 38 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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