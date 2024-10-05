منظمة الصحة العالمية: 73 شهيدا من موظفي القطاع الصحي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 07:52

منظمة الصحة العالمية: 73 شهيدا من موظفي القطاع الصحي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي

منذ 2 ساعة 5 October، 2024
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