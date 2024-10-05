المقاومة الإسلامية: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية معادية حاولت التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية وأوقعوا بصفوفها العديد من القتلى والجرحى ما أجبرها على التراجع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 03:12

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية معادية حاولت التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية وأوقعوا بصفوفها العديد من القتلى والجرحى ما أجبرها على التراجع

منذ 5 mins 5 October، 2024
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