ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: حاول جنود النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر الجمعة وبعد تغطية نارية مدفعية وجوية التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2024 - 01:40

ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: حاول جنود النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر الجمعة وبعد تغطية نارية مدفعية وجوية التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة