مراسل المنار: مدفعية العدو تواصل قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل واطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 00:06

مراسل المنار: مدفعية العدو تواصل قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل واطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة

منذ 32 mins 4 October، 2024
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