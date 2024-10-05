مراسل المنار: تحركات لقوات العدو في مستعمرة المطلة في مرمى الصواريخ والطيران المعادي يغير على بلدة كفركلا بالتزامن مع اطلاق رشقات من المقنبلات على بعض احياء البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 00:06

مراسل المنار: تحركات لقوات العدو في مستعمرة المطلة في مرمى الصواريخ والطيران المعادي يغير على بلدة كفركلا بالتزامن مع اطلاق رشقات من المقنبلات على بعض احياء البلدة

منذ 33 mins 4 October، 2024
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