مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 07:15 من مساء يوم الجمعة تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 21:00

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 07:15 من مساء يوم الجمعة تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية ‏

منذ 55 mins 4 October، 2024
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