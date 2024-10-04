مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 19:26

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة

منذ 24 mins 4 October، 2024
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