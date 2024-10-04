المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: الطائرة العراقية تسببت بإصابة 23 جنديًا آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 17:54

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: الطائرة العراقية تسببت بإصابة 23 جنديًا آخرين

منذ 41 mins 4 October، 2024
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