مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 11:42

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 26 mins 4 October، 2024
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