اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب بحيرة طبريا خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 03:56

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب بحيرة طبريا خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 33 mins 4 October، 2024
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