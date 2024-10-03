مراسل المنار: غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة كفرحمام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 23:16

مراسل المنار: غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة كفرحمام في جنوب لبنان

منذ 24 mins 3 October، 2024
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