مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني اعتدى على بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 21:44

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني اعتدى على بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان

منذ 9 mins 3 October، 2024
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