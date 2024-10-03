مجاهدو المقاومة الإسلامية فجروا عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 15:32

مجاهدو المقاومة الإسلامية فجروا عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح

منذ 50 mins 3 October، 2024
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