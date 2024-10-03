مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة المنار: يتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية منذ فجر اليوم الخميس لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات ويكبدونهم خسائر فادحة في العدة والعديد – موقع قناة المنار – لبنان
مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة المنار: يتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية منذ فجر اليوم الخميس لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات ويكبدونهم خسائر فادحة في العدة والعديد