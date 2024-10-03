الهيئة الصحية تزفّ 7 شهداء جرّاء العدوان “الإسرائيلي” على مركزها في الباشورة بالعاصمة بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 10:52

الهيئة الصحية تزفّ 7 شهداء جرّاء العدوان “الإسرائيلي” على مركزها في الباشورة بالعاصمة بيروت

منذ 37 mins 3 October، 2024
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