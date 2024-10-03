اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في يرؤون، برعام، وأفيفيم بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 3 2024 - 10:52

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في يرؤون، برعام، وأفيفيم بالجليل الغربي

منذ 1 ساعة 3 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة