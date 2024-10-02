كتائب القسام: نقول للمحتلين إن قادم الأيام ستحمل في طياتها موتا سيأتيكم من مختلف مناطق الضفة على أيدي مجاهدينا الأشداء من أبناء القائدين إسماعيل هنية وصالح العاروري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 20:34

كتائب القسام: نقول للمحتلين إن قادم الأيام ستحمل في طياتها موتا سيأتيكم من مختلف مناطق الضفة على أيدي مجاهدينا الأشداء من أبناء القائدين إسماعيل هنية وصالح العاروري

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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