ميقاتي: نؤكد على وحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 18:52

ميقاتي: نؤكد على وحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

منذ 22 mins 2 October، 2024
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