إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في موقع “ناحل عوز” بمحيط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 09:18

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في موقع “ناحل عوز” بمحيط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 3 October، 2024
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