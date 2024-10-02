مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قذائف ضوئية بأجواء أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 00:36

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قذائف ضوئية بأجواء أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 1 October، 2024
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