عبد السلام: نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:58

عبد السلام: نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة

منذ 27 mins 1 October، 2024
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