حرس الثورة الاسلامية: 90% من الصواريخ التي أطلقناها على الكيان الصهيوني أصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:58

حرس الثورة الاسلامية: 90% من الصواريخ التي أطلقناها على الكيان الصهيوني أصابت أهدافها بدقة

منذ 29 mins 1 October، 2024
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