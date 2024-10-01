الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نبارك الرد الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:58

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نبارك الرد الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة

منذ 48 mins 1 October، 2024
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