وزير النقل في لبنان يعلن إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2024 - 21:18

وزير النقل في لبنان يعلن إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات

منذ 12 mins 1 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة