اعلام العدو يتحدث ان إطلاق النار في تل ابيب نفذه اثنين عبر استخدام الأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:36

اعلام العدو يتحدث ان إطلاق النار في تل ابيب نفذه اثنين عبر استخدام الأسلحة الرشاشة

منذ 13 mins 1 October، 2024
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