اعلام العدو: عدد كبير من الجرحى بينهم 6 إصابات بحالة خطيرة جراء عملية إطلاق نار في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:34

اعلام العدو: عدد كبير من الجرحى بينهم 6 إصابات بحالة خطيرة جراء عملية إطلاق نار في تل أبيب

منذ 21 mins 1 October، 2024
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