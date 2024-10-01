المقاومة الإسلامية:‏ بنداء لبيك يا نصر الله أطلقنا صلية صاروخية من نوع فادي” 4″ على ‏قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 17:48

المقاومة الإسلامية:‏ بنداء لبيك يا نصر الله أطلقنا صلية صاروخية من نوع فادي” 4″ على ‏قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب

منذ 29 mins 1 October، 2024
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