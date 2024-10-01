طيران العدو الاسرائيلي يشن غارتين في محيط منطقة بئر حسن جنوب بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 17:50

طيران العدو الاسرائيلي يشن غارتين في محيط منطقة بئر حسن جنوب بيروت

منذ 35 mins 1 October، 2024
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