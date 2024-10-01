كتائب شهداء الأقصى: نزف الشهيد حسن منير مقدح، أحد مقاتلينا في الساحة اللبنانية، والذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 09:56

كتائب شهداء الأقصى: نزف الشهيد حسن منير مقدح، أحد مقاتلينا في الساحة اللبنانية، والذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان

منذ 60 mins 1 October، 2024
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