اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في شمال الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 19:16

اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في شمال الجولان

منذ 20 mins 30 September، 2024
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