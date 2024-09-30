العدوان على غزة في يومه الـ 359 شهداء وجرحى وقصف متواصل على مناطق مختلفة

واصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 358 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفادت مصادر اعلامية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيفعلى أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد اليوم، مواطنان وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة فرج الله في المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع. وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس وعلى حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني، ارتقاء شهيدين وإصابة العديد من المواطنين نتيجة قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة “حرب” في بلوك C بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان إثر قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون نتيجة قصفٍ “إسرائيلي” فجر اليوم على منزل مأهول بالسكان لعائلة “حرب” في بلوك C بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفق الدفاع المدني في غزة ومصادر طبية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة فجر اليوم على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأطلقت طائرة كواد كابتر صهيونية النار شرقي المغازي وسط القطاع.

ونسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مباني سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,586 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,210 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدا، و118 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر: مواقع