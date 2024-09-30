قناة “كان” العبرية: مئات “الإسرائيليين” عالقين في مطار أثينا بعد الغاء الرحلات بين اليونان و”اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 14:38

قناة “كان” العبرية: مئات “الإسرائيليين” عالقين في مطار أثينا بعد الغاء الرحلات بين اليونان و”اسرائيل”

منذ 14 mins 30 September، 2024
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