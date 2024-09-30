إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دان وشعار ياشوف في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 11:32

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دان وشعار ياشوف في إصبع الجليل

منذ 19 mins 30 September، 2024
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