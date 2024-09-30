سرايا القدس: قصفنا تموضعات لقيادة العدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” ومحيط المستشفى التركي في محور “نتساريم” بصواريخ (107) وقذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 11:32

سرايا القدس: قصفنا تموضعات لقيادة العدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” ومحيط المستشفى التركي في محور “نتساريم” بصواريخ (107) وقذائف الهاون العيار الثقيل

منذ 59 mins 30 September، 2024
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