وسائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية عن سقوط صواريخ في منطقة حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 21:38

وسائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية عن سقوط صواريخ في منطقة حيفا

منذ 16 mins 29 September، 2024
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