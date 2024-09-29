الجيش اللبناني : أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل 132 سجيناً كانوا قد فرّوا من سجن جزين وتجري المتابعة لتوقيف بقية الفارين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2024 - 20:06

الجيش اللبناني : أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل 132 سجيناً كانوا قد فرّوا من سجن جزين وتجري المتابعة لتوقيف بقية الفارين

منذ 49 mins 29 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة