الجيش اللبناني : أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل 132 سجيناً كانوا قد فرّوا من سجن جزين وتجري المتابعة لتوقيف بقية الفارين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 29 2024 - 20:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله: تولى الشيخ الشهيد نبيل قاووق مسؤوليات تنظيمية عدة في وحدات حزب الله وكان موجودا في ساحات الجهاد
المقاومة الإسلامية: قصفنا معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي1 ردا على الاستباحة الاسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية قصفنا قاعدة زوفولون العسكرية بصليات صاروخية دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع راميا بقذائف المدفعية وحققنا فيها اصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة فجر اليوم
اعلام العدو : سقوط صاروخ في منطقة معاليه ادوميم شرق القدس اطلق من لبنان تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق
وزارة الصحة: استشهاد 24 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح في مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف مبنى في عين الدلب-صيدا
وزارة الصحة: استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين جراء استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة جب جنين في البقاع الغربي
مراسل المنار: 5 شهداء من آل سيف الدين في مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة حلبتا البقاعية
مراسل المنار: 3 شهداء للهيئة الصحية الإسلامية في استهداف الطيران الصهيوني مركزا اسعافيا في بلدة حومين الفوقا فجراً
مراسلونا في الجنوب: غارات معادية على الصرفند وسيناي والمعمرية وقعقعية الصنوبر وعدلون والبابلية والغسانية والبازورية
مراسلونا في الجنوب: غارات صهيونية على بلدات الطيري ومجدل سلم وتولين ورب ثلاثين ومركبا وبليدا وصفد البطيخ وجناتا وكونين
مراسلونا في الجنوب: غارات على صور وبلدات قلاويه وجويا وعين بعال ودبعال والشهابية وتبنين وبرج الشمالي والمنصوري والعباسية
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
مراسل المنار: 4 شهداء وعدد من المصابين بقصف قوات العدو لمدرسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
مراسل المنار: 3 شهداء في قصف الاحتلال عددا من المواطنين في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة
الناطق باسم حركة أنصار الله: عدوان إسرائيلي جديد على منشآت مدنية في الحديدة في محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
الجيش اللبناني : أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل 132 سجيناً كانوا قد فرّوا من سجن جزين وتجري المتابعة لتوقيف بقية الفارين
منذ 49 mins
29 September، 2024
عاجل
الجيش اللبناني
التعليقات
ذات صلة
الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أفعال تمس بالسلم الأهلي
الوكالة الوطنية : الجيش اللبناني يقوم بتفجير جهاز لاسلكي في منطقة كليمنصو
12 أيلول.. يوم تعمّدت بالدم معادلة “جيش وشعب ومقاومة”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}