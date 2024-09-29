مجاهدو المقاومة الإسلامية شنوا هجوماً جوياً بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 18:34

مجاهدو المقاومة الإسلامية شنوا هجوماً جوياً بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة

منذ 14 mins 29 September، 2024
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