إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في العفولة ومحيطها وفي نهاريا ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 15:26
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المقاومة الإسلامية تزف القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي "أبو الفضل" الذي استشهد في غارة حارة حريك مع السيد نصرالله
المقاومة الإسلامية: تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982
قاليباف : السيد نصرالله حقق في حياته الزاخرة والمباركة إنجازات عديدة في دفع العدو الصهيوني وتوفير الأمن لشعب لبنان
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون: يا سيد لن يلوي السفاح يدنا عاشت المقاومة اللبنانية وسنقصم ظهرهم
مراسل المنار: 11 شهيدا من عائلة سورية بينهم نساء وأطفال في مجزرة ارتكبها العدو في بلدة العين البقاعية
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات النبي شيت وتمنين التحتا وإيعات وسحمر وجب جنين وزبود وعلي النهري وكفر زبد البقاع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية: الدولة تقوم بواجباتها بموضوع النزوح ضمن امكانياتها
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41595 شهيدا و96251 جريحا
مراسلو المنار: غارات معادية جنوبا على بلدات المجادل وبلاط وشقرا والطيري وزوطر الشرقية والغربية والقاسمية والدوير وعبا
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
سرايا القدس : فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في العفولة ومحيطها وفي نهاريا ومحيطها
منذ 47 mins
29 September، 2024
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