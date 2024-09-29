وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 359 على القطاع إلى 41595 شهيداً و96251 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 13:54

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 359 على القطاع إلى 41595 شهيداً و96251 جريحاً

منذ 19 mins 29 September، 2024
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