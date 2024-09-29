وزارة الصحة الفلسطينية : 9 شهداء و41 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 13:54

وزارة الصحة الفلسطينية : 9 شهداء و41 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية

منذ 21 mins 29 September، 2024
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