مراسل المنار: العدو الصهيوني ارتكب مجزرة في بلدة زبود البقاعية راح ضحيتها 15 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 13:54
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السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
المقاومة الإسلامية: قصفنا معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي1 ردا على الاستباحة الاسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة فجر اليوم
اعلام العدو : سقوط صاروخ في منطقة معاليه ادوميم شرق القدس اطلق من لبنان تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق
مراسل المنار: 3 شهداء للهيئة الصحية الإسلامية في استهداف الطيران الصهيوني مركزا اسعافيا في بلدة حومين الفوقا فجراً
ميقاتي: لن نتقاعس عن متابعة الدور الدبلوماسي وليس لنا خيار سوى الدبلوماسية ونطالب بوقف إطلاق النار على كل الجبهات
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
جمعة الإسعاف الرسالي تزف 4 شهداء قضوا في عدوان صهيوني على مناطق جنوبية ليل السبت-الأحد
مراسلو المنار: الطيران المعادي أغار على بلدات النبي شيت وتمنين التحتا وإيعات وسحمر وزبود في البقاع
مراسلو المنار: غارات معادية جنوبا على بلدات المجادل وبلاط وشقرا والطيري وزوطر الشرقية والغربية والقاسمية والدوير وعبا
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
سرايا القدس : فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
حزب الله: إلى المجاهدين الشرفاء إن قائدنا ما زال بيننا بفكره وروحه وأنتم على عهد الوفاء حتى الانتصار
الحرس الثوري الإيراني: استشهاد قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان الجنرال عباس نيلفروشان مع السيد حسن نصر الله
رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى إتصالات معزية بإستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله
عبد الحكيم جمال عبد الناصر: ذكرى البطل الشهيد سوف تظل حية والطريق الذي خطه سوف يستمر وراية المقاومة ستبقى عالية خفاقة
أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون: يا سيد لن يلوي السفاح يدنا عاشت المقاومة اللبنانية وسنقصم ظهرهم
السفارة الإيرانية في لبنان: شهادة القائد عباس نيلفروشان إلى جانب السيد نصرالله تأكيد على رابط الدم الذي يجمع شعوب أمتنا
المقاومة الإسلامية: قصفنا معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي1 ردا على الاستباحة الاسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسل المنار: العدو الصهيوني ارتكب مجزرة في بلدة زبود البقاعية راح ضحيتها 15 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء
مراسل المنار: 11 شهيدا من عائلة سورية بينهم نساء وأطفال في مجزرة ارتكبها العدو في بلدة العين البقاعية
جمعة الإسعاف الرسالي تزف 4 شهداء قضوا في عدوان صهيوني على مناطق جنوبية ليل السبت-الأحد
مراسلو المنار: الطيران المعادي أغار على بلدات النبي شيت وتمنين التحتا وإيعات وسحمر وزبود في البقاع
غارات معادية جنوبا على المجادل وبلاط وشقرا والطيري وزوطر الشرقية والغربية والقاسمية والدوير وعبا وعيناثا وحبوش
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية: الدولة تقوم بواجباتها بموضوع النزوح ضمن امكانياتها
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41595 شهيدا و96251 جريحا
مراسل المنار: العدو الصهيوني ارتكب مجزرة في بلدة زبود البقاعية راح ضحيتها 15 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء
منذ 23 mins
29 September، 2024
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