الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: الشعبان الفلسطيني واللبناني ضحايا الإبادة الإرهابية التي تشنها حكومة نتنياهو القاتل الذي لا يذكرنا سوى بهتلر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 04:38

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: الشعبان الفلسطيني واللبناني ضحايا الإبادة الإرهابية التي تشنها حكومة نتنياهو القاتل الذي لا يذكرنا سوى بهتلر

منذ 1 ساعة 29 September، 2024
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