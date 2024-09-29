اعلام العدو: الصاروخ الذي اطلق من لبنان أصاب مبنى في مستوطنة معاليه ادوميم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 00:00
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مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان
التقدمي الاشتراكي: نؤكد في هذه اللحظة ضرورة التكاتف والتضامن على كل المستويات في مواجهة العدو الإسرائيلي
بزشكيان: الهجوم الإرهابي على الضاحية وفقدان شخصيات المقاومة البارزة يجعل شجرة المقاومة الطيبة أكثر رسوخًا
بزشكيان: سيظل اسم السيد حسن نصر الله يلمع في سماء الإسلام إلى الأبد
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: طريق الشهيد السيد نصر الله سيظل أكثر ألقا وقوة
رئيس مجلس النواب نبيه بري ينعى السيد نصر الله: يا أخي أيها المجاهد القائد لأول مرة تخلف وعدا وتغادر من دون موعد
كتائب القسام: نعزي الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني باستشهاد القائد الجهاد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله
القسام: يسجل للشهيد القائد السيد حسن نصر الله موقفه التاريخي خلال "طوفان الأقصى" أقدس وأشرف المعارك
الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه
اللواء باقري: مصير المنطقة سترسمه الإرادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية بمؤازرة مجاهدي الأمة في المستقبل القريب
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية دفاعًا عن لبنان وشعبه
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية رداً على استباحة العدو للمدن والقرى
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
اعلام العدو: الصاروخ الذي اطلق من لبنان أصاب مبنى في مستوطنة معاليه ادوميم
منذ 2 ساعة
28 September، 2024
عاجل
مستوطنة معاليه ادوميم
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