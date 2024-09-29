اعلام العدو: سقوط صاروخ في منطقة معاليه أدوميم شرق القدس أطلق من لبنان تسبب بانقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 00:00

اعلام العدو: سقوط صاروخ في منطقة معاليه أدوميم شرق القدس أطلق من لبنان تسبب بانقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق

منذ 2 ساعة 28 September، 2024
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