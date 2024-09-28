السيد الحوثي: أؤكد لشهيدنا العزيز ومن سبقه في لبنان وفلسطين أننا ثابتون وأن دماءهم لن تذهب هدرا والله حسبنا ونعم الوكيل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2024 - 20:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان
الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: طريق الشهيد السيد نصر الله سيظل أكثر ألقا وقوة
الإمام السيد علي الخامنئي: جبهة المقاومة فقدت قائدا بارزا وخسر حزب الله زعيما لا مثيل له
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية دفاعًا عن لبنان وشعبه
العدو الصهيوني شن غارات عنيفة طوال ساعات الليل استهدفت مباني في الكفاءات وبرج البراجنة والحدت والشويفات والليلكي
السيد الحوثي: أؤكد لشهيدنا العزيز ومن سبقه في لبنان وفلسطين أننا ثابتون وأن دماءهم لن تذهب هدرا والله حسبنا ونعم الوكيل
منذ 15 mins
28 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
سرايا القدس نعت السيد نصر الله: العدو ارتكب حماقة لم يحسب تبعاتها
اللواء باقري: مصير المنطقة سترسمه الإرادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية بمؤازرة مجاهدي الأمة في المستقبل القريب
الرئيس نجيب ميقاتي: يوم تشييع الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله هو يوم توقف عن العمل بجميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات في لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}