السيد الحوثي: نؤكد على أن يضطلع الجميع بدورهم فالمعركة قائمة والعدو الإسرائيلي عدو للإسلام والمسلمين وخطر على البشرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:54

السيد الحوثي: نؤكد على أن يضطلع الجميع بدورهم فالمعركة قائمة والعدو الإسرائيلي عدو للإسلام والمسلمين وخطر على البشرية

منذ 16 mins 28 September، 2024
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