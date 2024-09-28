السيد الحوثي: جبهات الإسناد ومحور الجهاد وراية الإسلام ستبقى وتستمر وترتفع رغم أنف العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2024 - 20:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
الرئيس ميشال عون: يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا قاد المقاومة على دروب النصر والتحرير فكان أمينا لوعده وفيا لشعبه
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: فخر المسلمين وأُسوة الجهاد والمقاومة الشهيد السيد حسن نصرالله قد نال أمنيته الأزلية
بزشكيان: تعازي وتهاني باستشهاد المجاهد العظيم السيد نصر الله إلى قائد الثورة الإسلامية وجميع المستضعفين والأحرار
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المسيرة المشرفة لقائد المقاومة السيد نصر الله ستستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس
الإمام الخامنئي: بركات جهاد السيد نصر الله الذي دام عقودا من الزمن لن تضيع أبداً
الرئيس بري ينعى السيد نصر الله: أكتب إليك وتخنقني العبرة وأنا الذي مسني الشوق لرؤيتك ومنعني لهيب النار من لقائك
الرئيس بري ينعى السيد نصر الله: أكتب إليك في وداعك وتتوه الكلمات وأنا الذي كسرني الرحيل بشهادتك
الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه
المقاومة الإسلامية قصت مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية دفاعا عن لبنان وشعبه ورا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وردا على استباحة العدو للمدن والقرى
العدو الصهيوني شن غارات عنيفة طوال ساعات الليل استهدفت مباني في الكفاءات وبرج البراجنة والحدت والشويفات والليلكي
حزب الله: لاصحة لادعاءات العدو عن وجود اسلحة او مخازن في المباني المدنية التي استهدفها في الضاحية الجنوبية
اعلام العدو : رفع حالة التأهب للدرجة القصوى في "اسرائيل" و فتح الملاجئ بعد الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ358 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
السيد الحوثي: جبهات الإسناد ومحور الجهاد وراية الإسلام ستبقى وتستمر وترتفع رغم أنف العدو الإسرائيلي
منذ 17 mins
28 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
سرايا القدس نعت السيد نصر الله: العدو ارتكب حماقة لم يحسب تبعاتها
اللواء باقري: مصير المنطقة سترسمه الإرادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية بمؤازرة مجاهدي الأمة في المستقبل القريب
الرئيس نجيب ميقاتي: يوم تشييع الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله هو يوم توقف عن العمل بجميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات في لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}